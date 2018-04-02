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Подростки из Войковского попрактиковались в знании иностранных языков
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Подростки из Войковского попрактиковались в знании иностранных языков 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Учащиеся школы №90, расположенной в 4-м Новоподмосковном, попрактиковались в английском с носителем языка. Открытый урок состоялся в конце минувшей недели.
— Занятие было организовано на факультете лингвистики университета «Синергия», —уточнили в администрации школы. — Ребята получили возможность прослушать лекцию об истории и достопримечательностях столицы и, конечно, особый интерес вызвало то, что диалог о родном городе они вели с носителем языка.
Участие в занятии приняли воспитанники десятых классов, а также учитель английского языка и классный руководитель ребят. (ео)
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