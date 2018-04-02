Ещё
Сотрудники ННГУ избраны профессорами Российской академии наук
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники ННГУ избраны профессорами Российской академии наук 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Нижегородские учёные, профессора университета им. Лобачевского Михаил Рыхтик и Алексей Федоров удостоены званий профессоров РАН. Об этом сообщает пресс-служба ННГУ.
По словам ректора ННГУ профессора Евгения Чупрунова, тот факт, что два молодых профессора ННГУ удостоены почётного звания «Профессор РАН», говорит об определённых значимых достижениях в развитии университетской науки. «Университет всегда гордится своими выпускниками и сотрудниками, достигающими высот по разным направлениям профессиональной деятельности. И особо приятно, когда это достижения в сфере науки и образования», — отметил ректор ННГУ. «Нам выпала большая честь быть избранными в профессора РАН. Мы будем способствовать повышению качества деятельности РАН во взаимодействии с органами государственной власти, ведущими вузами России, популяризировать научные достижения в средствах массовой информации и в рамках просветительской деятельности», — прокомментировал своё избрание Михаил Рыхтик.
В 2018 году на это почетное звание, учрежденное президиумом Академии в 2015 году, претендовало 816 человек. Согласно постановлению президиума, звание могут получить только доктора наук не старше 50 лет.
Newsroom24: последние новости
Дмитрий Барыкин примет участие в торжественном открытии финала конкурса «Учитель года – 2018 города Нижнего Новгорода» Профессиональные конкурсы учителей нужно проводить в открытых аудиториях - Барыкин Нижегородские педагоги – одни из самых богатых в ПФО
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США282
В Сочи горит пятиэтажный дом66
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки238
Трамп предложил Путину встретиться292
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение