Сотрудники ННГУ избраны профессорами Российской академии наук

По словам ректора ННГУ профессора Евгения Чупрунова, тот факт, что два молодых профессора ННГУ удостоены почётного звания «Профессор РАН», говорит об определённых значимых достижениях в развитии университетской науки. «Университет всегда гордится своими выпускниками и сотрудниками, достигающими высот по разным направлениям профессиональной деятельности. И особо приятно, когда это достижения в сфере науки и образования», — отметил ректор ННГУ. «Нам выпала большая честь быть избранными в профессора РАН. Мы будем способствовать повышению качества деятельности РАН во взаимодействии с органами государственной власти, ведущими вузами России , популяризировать научные достижения в средствах массовой информации и в рамках просветительской деятельности», — прокомментировал своё избрание Михаил Рыхтик.

В 2018 году на это почетное звание, учрежденное президиумом Академии в 2015 году, претендовало 816 человек. Согласно постановлению президиума, звание могут получить только доктора наук не старше 50 лет.