Сотрудники ННГУ избраны профессорами Российской академии наук 

Нижегородские учёные, профессора университета им. Лобачевского Михаил Рыхтик и Алексей Федоров удостоены званий профессоров РАН. Об этом сообщает пресс-служба ННГУ.
По словам ректора ННГУ профессора Евгения Чупрунова, тот факт, что два молодых профессора ННГУ удостоены почётного звания «Профессор РАН», говорит об определённых значимых достижениях в развитии университетской науки. «Университет всегда гордится своими выпускниками и сотрудниками, достигающими высот по разным направлениям профессиональной деятельности. И особо приятно, когда это достижения в сфере науки и образования», — отметил ректор ННГУ. «Нам выпала большая честь быть избранными в профессора РАН. Мы будем способствовать повышению качества деятельности РАН во взаимодействии с органами государственной власти, ведущими вузами России, популяризировать научные достижения в средствах массовой информации и в рамках просветительской деятельности», — прокомментировал своё избрание Михаил Рыхтик.
В 2018 году на это почетное звание, учрежденное президиумом Академии в 2015 году, претендовало 816 человек. Согласно постановлению президиума, звание могут получить только доктора наук не старше 50 лет.