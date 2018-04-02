Профессиональные конкурсы учителей нужно проводить в открытых аудиториях — Барыкин

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин принял участие в торжественном открытии финала конкурса «Учитель года — 2018 города Нижнего Новгорода », который состоялся 2 апреля в Центре развития творчества детей и юношества «Созвездие» Приокского района. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Гордумы.

Организатором и учредителем ежегодного профессионального конкурса является департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. За 14 лет в конкурсе педагогического мастерства поучаствовали более пятисот учителей, которые сформировали в городе профессиональное сообщество «отличников педагогического труда» для обмена опытом и передовыми педагогическими идеями.

За высокий профессионализм и верность своему призванию Дмитрий Барыкин наградил благодарственными письмами городской Думы Нижнего Новгорода восьмерых финалистов городского конкурса: Ирину Курбакову, Наталью Иргалиеву, Веру Рябинину, Татьяну Корноухову, Людмилу Беспалову, Юлию Бударину, Ольгу Выстороп, Сергея Лебедева . «Это прекрасная традиция, которая позволяет не только выявить, но и поощрить лучших педагогов в их стремлении совершенствоваться», — отметил Дмитрий Барыкин и пожелал им удачи.

Каждый из финалистов представил свой мастер-класс авторитетному жюри, коллегам и гостям праздничного мероприятия. По итогам выступления «пальма первенства» была отдана Сергею Лебедеву, учителю физической культуры МАОУ «Школа №156 им. Б. И. Рябцева», представлявшему Сормовский район.

Сергей Лебедев получил почетное звание «Учитель года — 2018 города Нижнего Новгорода» и право представлять Нижний Новгород на региональном этапе конкурса «Учитель года России». Все финалисты награждены грамотами за победы в различных номинациях, призами и ценными подарками.

Отвечая на вопросы журналистов, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин признался, что особенно желал победы Наталье Иргалиевой, учителю английского языка гимназии № 50, которая находится на его избирательном округе №14 в Канавинском районе: «Мы заранее подготовили для нее подарок, и он в любом случае будет вручен нашему учителю».

Депутат Дмитрий Барыкин активно поддерживает конкурс «Учитель года» с 2010 года. Как подчеркнула директор департамента образования Ирина Тарасова , депутаты городской Думы ежегодно поддерживают участие талантливых педагогов сначала в районных конкурсах, а потом на городском уровне. «Депутаты гордятся успехами своих учителей, дарят подарки, оказывают внимание, а это самое главное для учителя: получить признание и увидеть поддержку в глазах коллег, — сказала Ирина Тарасова. — Мы всегда искренне благодарим депутатов городской Думы за участие и в этом, и в других мероприятиях, которые проводятся в нашем городе».

— Профессиональные конкурсы учителей нужно проводить в открытых аудиториях, приглашать как можно больше учеников, приглашать родителей, чтобы они видели этих замечательных педагогов, — предложил Дмитрий Барыкин. — Мне кажется, в этом задача и цель этого конкурса: продемонстрировать уровень профессионализма учителей Нижнего Новгорода.