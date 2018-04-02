Директор косино-ухтомской школы снялся в передаче Московского образовательного канала

Директор школы №2031 Виктор Донской выступил в роли эксперта в очередном выпуске передачи «Вызов будущего».

Тему «От малочисленных классов к большим открытым коллективам — эволюционный путь развития» обсуждали студенты Школы будущего директора — замдиректора школы № 1501 Н. Ромашкина, замдиректора школы № 2087 М. Швецов и замдиректора ДТДиМ «Восточный» А. Гурченкова.

В рамках программы были рассмотрены возможности системы столичного образования, способные адекватно отвечать на «вызовы будущего». Участникам диспута, кандидатам в директора школ, предстояло отстоять точку зрения — «за», «против» или «компромисс». Позднее они отметили, что заданные точки зрения не у всех совпали с их собственным мнением.

Тема, которую подняли в передаче актуальная. Директор косино-ухтомской школы В. Донской подчеркнул, что недавно состоялась встреча с молодыми педагогами, на которой было рассмотрено множество идей по развитию образовательного пространства от младших до старших классов.