В Омутнинске студентка спрыгнула с третьего этажа общежития

Об этом сообщил портал devyatka.ru со ссылкой на областное министерство образования.

Инцидент произошел вечером 27 февраля. По некоторым данным, на такой поступок несовершеннолетняя девушка пошла, потому что спешила на свидание.

В результате пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее перелом тазобедренного сустава.

«Студентка техникума была ознакомлена с правилами проживания в общежитии. После случившегося в техникуме были приняты меры реагирования. В частности, были проведены собрания с коллективом общежития, а также со студентами. В ближайшее время данный случай будет рассмотрен комиссией по делам несовершеннолетних», — пояснили в министерстве образования

Фото — toptyumen.ru