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В Омутнинске студентка спрыгнула с третьего этажа общежития
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В Омутнинске студентка спрыгнула с третьего этажа общежития 

Vyatka-grad.ru 3 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Об этом сообщил портал devyatka.ru со ссылкой на областное министерство образования.
Инцидент произошел вечером 27 февраля. По некоторым данным, на такой поступок несовершеннолетняя девушка пошла, потому что спешила на свидание.
В результате пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее перелом тазобедренного сустава.
«Студентка техникума была ознакомлена с правилами проживания в общежитии. После случившегося в техникуме были приняты меры реагирования. В частности, были проведены собрания с коллективом общежития, а также со студентами. В ближайшее время данный случай будет рассмотрен комиссией по делам несовершеннолетних», — пояснили в министерстве образования.
Фото — toptyumen.ru
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