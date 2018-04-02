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Глава проекта «Социальный навигатор» вручила награду юным журналистам
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Глава проекта «Социальный навигатор» вручила награду юным журналистам 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Руководитель проекта МИА «Россия сегодня „Социальный навигатор“ Наталья Тюрина приняла участие в церемонии награждения победителей десятого Всероссийского фестиваля школьных СМИ, которая состоялась на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Цели фестиваля — выявление наиболее талантливых учащихся образовательных учреждений, развитие у них творческих способностей в сфере журналистики, пропаганда научных знаний, а также популяризация и повышение статуса школьных СМИ.
rightЖюри конкурса оценило более трехсот журналистских проектов, среди которых 176 печатных изданий, 61 телепроект, а также радиопроекты, проекты электронных СМИ и фотопроекты со всей России и стран ближнего зарубежья. Получить награды от преподавателей факультета, журналистов и медиаменеджеров, приехали школьные редакции из самых далеких регионов. Победителями стали 26 школьных проектов: сразу в двух номинациях выиграли редакции из Челябинска, приз Союза журналистов РФ отправился в Барнаул, приз Ученого совета — в Сыктывкар, гран-при — в Архангельск.
Фестиваль школьных СМИ проводится факультетом журналистики МГУ при поддержке „Союза журналистов России“ и Национальной ассоциации исследователей масс-медиа (НАММИ) в рамках комплексного проекта „Медиаобразование в школе“.
Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА „Россия сегодня“, направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как „Навигатор абитуриента“, „Профстандарт учителя: новые возможности роста“, „Лучшие школы России“, „Детский отдых“, „Найди меня, мама“ и „Помочь“. „Социальный навигатор“ в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России, получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards и премию Министерства образования и науки РФ „ПРО Образование-2017“.
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