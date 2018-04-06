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В Подмосковье в пятницу выберут преподавателей для участия в конкурсе «Учитель года»
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В Подмосковье в пятницу выберут преподавателей для участия в конкурсе «Учитель года» 

РИАМО 15 минут назад
Фото: РИАМО
В Московской области стартовал областной конкурс «Педагог года Подмосковья-2018» в номинации «Учитель года», участниками стали 56 учителей из разных районов региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«Имена пяти лауреатов, которые будут бороться за главное звание, станут известны 6 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.
На суд жюри конкурсанты представили свои методические приемы и находки в различных направлениях своей педагогической деятельности: работа с одаренными детьми, использование возможностей мобильных телефонов на уроках физкультуры, использование графических редакторов и программ для создания видеороликов на уроках МХК, теория решения изобретательских задач на уроках математики, межпредметные связи на уроках химии.
Профессиональное жюри оценивает подмосковных педагогов по нескольким критериям: умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности; общая и профессиональная эрудиция; культура публичного выступления; умение взаимодействовать с аудиторией.
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