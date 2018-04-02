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В Правительстве поддержали запрет рекламы дипломов и диссертаций
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В Правительстве поддержали запрет рекламы дипломов и диссертаций 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила проект закона, запрещающего рекламу услуг по написанию дипломов, докладов и диссертаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Правительства.
Законопроект предусматривает «запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся».
Цель нового законопроекта состоит в том, чтобы школьники, студенты и аспиранты сами писали квалификационные и выпускные работы. Он может дополнить перечень товаров и услуг, реклама которых запрещена законодательно. «Предоставление третьими лицами услуг по подготовке и написанию работ в рамках государственной системы научной аттестации, промежуточной или итоговой аттестации обучающихся оказывает негативный эффект на результаты обучения, на объективность оценки научной квалификации», — говорится в сообщении.
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