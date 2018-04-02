Студенты Тимирязевки станут вожатыми «Атрека»

Студенты Тимирязевской академии Сергей Лакшинов и Маргарита Кол во время летних каникул могут отправиться в качестве вожатых в легендарный детский лагерь «Артек». Для этого им необходимо сдать сессию раньше срока. По словам представителя вуза Ирины Батуевой, волонтерская работа продлится не менее четырех месяцев.

— Маргарита Кол намерена почерпнуть материал для дипломной работы, а планы у Сергея Лакшинова еще масштабнее. Он считает своей миссией привлечь талантливых детей в академию, — поделилась Батуева.