Ещё
Студенты Тимирязевки станут вожатыми «Атрека»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты Тимирязевки станут вожатыми «Атрека» 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Студенты Тимирязевской академии Сергей Лакшинов и Маргарита Кол во время летних каникул могут отправиться в качестве вожатых в легендарный детский лагерь «Артек». Для этого им необходимо сдать сессию раньше срока. По словам представителя вуза Ирины Батуевой, волонтерская работа продлится не менее четырех месяцев.
— Маргарита Кол намерена почерпнуть материал для дипломной работы, а планы у Сергея Лакшинова еще масштабнее. Он считает своей миссией привлечь талантливых детей в академию, — поделилась Батуева.
Напомним, международный детский центр «Артек», расположенный на южном берегу Крыма, был создан в 1925 году. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
Студенты МАИ побывали в одной из школ Тимирязевского Студенты Плехановского университета дали урок финансовой грамотности в одной из школ Тимирязевского День карьеры устроят в Тимирязевской академии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться201
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки73
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП45
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому95
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России504
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение