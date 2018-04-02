Фестиваль «Наши общие возможности — наши общие результаты» прошел в школе на Клинской

В школе №1474 на Клинской улице состоялся фестиваль «Наши общие возможности — наши общие результаты», в котором приняли участие как ученики младших классов, так и старшеклассники. Об этом сообщил секретарь молодежной палаты Ховрина Алексей Климонтов.

В этот день ребята помладше вместе с родителями научились изготавливать шкатулки, тряпичных кукол, украшения на мастер-классах «Пасхальный зайчик по традициям русской тряпичной куклы», «Изготовление шкатулки из пластиковых бутылок».

Можно было провести время весело на площадке «Настольные игры», QR-квесте «Путешествие за сокровищами», а также посмотреть концерт, посвященный фестивалю. В «Кулинарном поединке» команды соревновались в кулинарном мастерстве. Проходили и серьезные мероприятия, такие как флешмоб «Цифровая экономика и цифровая безопасность», деловая игра «Создание бизнеса: корпоративные переговоры и правовое сопровождение», «Хакатон», проект «Перезагрузка». Ученики почувствовали себя дизайнерами и «перезагрузили» школу. Команды представляли школу такой, какой они ее видят и представили свои проекты.

«В организации данного фестиваля я принимаю непосредственное участие уже второй раз. Могу сказать, что прогресс на лицо, так как количество разнообразных площадок увеличилось на 30% в сравнении с предыдущим разом. Я руководил площадкой «Настольные игры» вместе со своей командой волонтеров от организации «Департамент Школьных Услуг». Волонтеры выступали в роли неких кураторов, которые собирали детей и играли с ними. Дети получали большое удовольствие, как и их родители, а волонтеры набирались бесценного опыта», — поделился впечатлениями Алексей Климонтов.

Напомним, школа №1474 находится по адресу: Клинская улица, дом 22. (то)