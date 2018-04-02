Замминистра образования Дагестана освобожден от должности 

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Школу СМИ запустили в ДГУНХ

Лучший учитель родного языка будет бороться за звание лучшего учителя России

«Мы действительно видим обвинения в адрес Магомедовых»: Кремль об аресте руководителей группы «Сумма»