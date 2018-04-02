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Замминистра образования Дагестана освобожден от должности
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Замминистра образования Дагестана освобожден от должности 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Замминистра образования Дагестана освобожден от должностиОсвобожден от должности статс-секретаря-заместителя министра образования и науки Дагестана Хаджимурад Алиев. Настоящий указ от 30 марта подписал премьер-министр республики Артем Здунов.
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