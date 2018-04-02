В Севастополе проходят торжественные мероприятия, посвященные очередной годовщине со дня образования ЧВВМУ

На плацу вуза участники военно-исторического клуба показали реконструкцию основных этапов истории училища, прошли выступления спортсменов училища, дефиле военного оркестра.

Сегодня в Севастополе отмечают 81 годовщину со дня основания одного из старейших военных учебных заведений России — Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища (ЧВВМУ) имени адмирала П. С. Нахимова.

Праздничные мероприятия начались с общего построения личного состава, на котором были зачитаны приказ Народного комиссара обороны СССР от 1937 года об образовании училища и Распоряжение Президента Российской Федерации о воссоздании ЧВВМУ имени П. С. Нахимова.

На плацу вуза участники военно-исторического клуба под музыкальное сопровождение провели реконструкцию основных этапов истории училища, состоялись выступления спортсменов, дефиле военного оркестра ЧВВМУ и показательные бальные танцы курсантов.

Участники праздничных мероприятий возложили венки и цветы к Мемориалу выпускникам и офицерам училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

С праздничным концертом перед гостями выступили лауреаты первого фестиваля искусств «Черноморская лига».

Завершатся праздничные мероприятия проведением Дня открытых дверей и показом исторической военной формы одежды разных лет.