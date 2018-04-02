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В Севастополе проходят торжественные мероприятия, посвященные очередной годовщине со дня образования ЧВВМУ
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В Севастополе проходят торжественные мероприятия, посвященные очередной годовщине со дня образования ЧВВМУ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На плацу вуза участники военно-исторического клуба показали реконструкцию основных этапов истории училища, прошли выступления спортсменов училища, дефиле военного оркестра.
Сегодня в Севастополе отмечают 81 годовщину со дня основания одного из старейших военных учебных заведений России — Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища (ЧВВМУ) имени адмирала П. С. Нахимова.
Праздничные мероприятия начались с общего построения личного состава, на котором были зачитаны приказ Народного комиссара обороны СССР от 1937 года об образовании училища и Распоряжение Президента Российской Федерации о воссоздании ЧВВМУ имени П. С. Нахимова.
На плацу вуза участники военно-исторического клуба под музыкальное сопровождение провели реконструкцию основных этапов истории училища, состоялись выступления спортсменов, дефиле военного оркестра ЧВВМУ и показательные бальные танцы курсантов.
Участники праздничных мероприятий возложили венки и цветы к Мемориалу выпускникам и офицерам училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
С праздничным концертом перед гостями выступили лауреаты первого фестиваля искусств «Черноморская лига».
Завершатся праздничные мероприятия проведением Дня открытых дверей и показом исторической военной формы одежды разных лет.
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