Школьники путают сульфиды и сульфиты

Сегодня мы начинаем цикл материалов о подготовке и сдаче школьниками предметов по выбору. Первая рекомендация посвящена ЕГЭ по химии.

Минимальный балл ЕГЭ по химии, ниже которого вузы не будут принимать результаты тестирования — 36. На выполнение экзаменационной работы отводится 3,5 часа (210 минут). Во время выполнения экзаменационной работы разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. К каждому варианту экзаменационной работы прилагаются периодическая система химических элементов Менделеева и таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде.

В Контрольно-измерительном варианте 35 заданий. В первой части 29 вопросов с кратким ответом: 21 задание базового уровня сложности и 8 заданий повышенного уровня сложности. Вторая часть КИМа включает 6 заданий с развернутым ответом высокого уровня сложности. В этом году в экзаменационную работу по химии добавлено одно задание с развернутым ответом. При выполнении заданий рекомендуем вести запись химических формул и уравнений реакций, даже если это требование впрямую не прописано в условии задания. Выполнение этого действия можно считать гарантией того, что задание будет выполнено верно.

Уже на этапе подготовки к экзамену школьникам важно строго выполнять все требования по оформлению ответов. Так, например, при выполнении заданий, проверяющих знания о генетической взаимосвязи неорганических веществ, необходимо написать уравнения четырех реакций, которые отражают суть описанных в условии процессов. Эти уравнения будут записаны правильно, если приняты во внимание как общие, так и специфические свойства веществ, участвующих в реакции, учтены условия протекания реакций между ними, а также проверена правильность расстановки коэффициентов в каждом из уравнений.

Типичные ошибки участников ЕГЭ по химии можно условно разделить на три категории: химические ошибки, арифметические ошибки и ошибки, связанные с невнимательностью.

Так, многие участники экзамена не всегда учитывают взаимосвязь между составом, строением, свойствами, получением и областями применения. Нередко путают названия веществ: сульфиды-сульфиты-сульфаты и тому подобное.

Также выпускники допускают ошибки в записях формул веществ и в уравнениях реакций, по которым ведутся расчеты: например, пропуск коэффициентов. Арифметические ошибки допускаются в расчетах относительных атомных масс, при решении пропорций, из-за невнимания к единицам измерения.

Часты ошибки, связанные с невнимательным прочтением условия задания и инструкций к заданиям. Например, дается ответ не на поставленный вопрос, а на тот, который выпускник сам себе сформулировал (переформулировал); учитываются не все данные, необходимые для получения правильного ответа; не учитываются требования к записи ответа. Самые обидные ошибки объясняются невнимательностью при записи окончательного ответа в бланк.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кубышев, учитель химии лицея № 1580:

— Для того чтобы успешно подготовиться к выпускному экзамену по химии и сдать его, первым делом необходимо выучить весь теоретический материал без привязки к заданиям Единого государственного экзамена. Это даст возможность ориентироваться в темах. Желательно при подготовке пользоваться различными пособиями для поступающих в высшие учебные заведения или даже учебникам профильного уровня. Ваша планка будет более высокой, как и знания. Только свободно владея материалом, следует приступать к решению предлагаемых демонстрационных вариантов. Но сразу скажу — решать их надо много, это поможет лучше понять логику заданий экзамена.