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В саратовских школах и вузах продлили карантин еще на неделю
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В саратовских школах и вузах продлили карантин еще на неделю 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Учреждения не будут работать вплоть до 9 апреля.
Напомним, что школяры и студенты отправились на внеплановые каникулы ранее из-за вспышки ОРВИ и гриппа.
Как сообщили в областном Роспотребнадзоре, чтобы не усугублять ситуацию, для учеников будут продолжены обычные школьные каникулы, а для студентов — карантин, объявленный на прошлой неделе. Причем, местные чиновники вольны скорректировать рекомендации санврачей, если численность заболевших не критическая.
Так, карантин тотально ввден в Саратове и Энгельсе. По решению местного комитета по образованию Балакова у местных школьников тоже продолжились каникулы.
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