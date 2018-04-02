В саратовских школах и вузах продлили карантин еще на неделю

Учреждения не будут работать вплоть до 9 апреля.

Напомним, что школяры и студенты отправились на внеплановые каникулы ранее из-за вспышки ОРВИ и гриппа.

Как сообщили в областном Роспотребнадзоре, чтобы не усугублять ситуацию, для учеников будут продолжены обычные школьные каникулы, а для студентов — карантин, объявленный на прошлой неделе. Причем, местные чиновники вольны скорректировать рекомендации санврачей, если численность заболевших не критическая.