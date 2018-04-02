Правкомиссия одобрила законопроект о запрете рекламы услуг по написанию научных работ

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона о запрете рекламы услуг по написанию квалификационных и научных работ. Как сообщает пресс-служба кабмина, проект вводит «запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся».

Как говорится в сообщении, документ, призванный обеспечить «установленные требования к самостоятельному выполнению работ обучающимися», дополняет прописанный в законе о рекламе перечень товаров и услуг, реклама которых не допускается.

"Предоставление третьими лицами услуг по подготовке и написанию работ в рамках государственной системы научной аттестации, промежуточной или итоговой аттестации обучающихся оказывает негативный эффект на результаты обучения, на объективность оценки научной квалификации", — отмечается в сообщении.