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Правкомиссия одобрила законопроект о запрете рекламы услуг по написанию научных работ
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Правкомиссия одобрила законопроект о запрете рекламы услуг по написанию научных работ 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона о запрете рекламы услуг по написанию квалификационных и научных работ. Как сообщает пресс-служба кабмина, проект вводит «запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся».
Как говорится в сообщении, документ, призванный обеспечить «установленные требования к самостоятельному выполнению работ обучающимися», дополняет прописанный в законе о рекламе перечень товаров и услуг, реклама которых не допускается.
"Предоставление третьими лицами услуг по подготовке и написанию работ в рамках государственной системы научной аттестации, промежуточной или итоговой аттестации обучающихся оказывает негативный эффект на результаты обучения, на объективность оценки научной квалификации", — отмечается в сообщении.
О том, что Минобрнауки намерено запретить рекламу оказания услуг по подготовке и написанию дипломных работ, сообщалось в октябре 2017 года. Ведомство при разработке соответствующих поправок в законодательство также предполагало обязать вузы публиковать полные тексты выпускных квалификационных работ в интернете.
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