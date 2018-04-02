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В ФОМ отметили, что в России насчитывается более 10 млн волонтеров
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В ФОМ отметили, что в России насчитывается более 10 млн волонтеров 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 10 млн человек вовлечены в организованную волонтерскую деятельность в России. Об этом сообщила в понедельник журналистам управляющий директор фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Елена Петренко, ссылаясь на исследования фонда.
"На сегодняшний день у нас людей, которые активно включены в организованное волонтерство, примерно 10 миллионов человек [старше 18 лет], то есть примерно 10% населения страны", — сказала Петренко.
Она уточнила, что определенную трудность представляет учет их количества, так как некоторые выполняют работу на добровольных началах, не осознавая, что занимаются волонтерской деятельностью.
В свою очередь председатель совета Ассоциации волонтерских центров РФ Артем Метелев рассказал, что количество добровольческих центров в российских школах в течение года вырастет почти в четыре раза. «В настоящий момент в школах России действует порядка 1350 волонтерских отрядов, до конца года их число планируется довести до 5 тысяч», — сказал Метелев. Он добавил, что все отряды будут координироваться через единую медиаплатформу «Добровольцы России».
Также Метелев отметил, что школы по подготовке волонтеров и руководителей волонтерских центров пройдут в 2018 году во всех регионах России
"Волонтерские школы планируется организовать во всех субъектах РФ в течение года", — сказала Метелев, уточнив, что эти школы будут проходить в формате тренингов и мастер— классов в течение нескольких дней.
Ключевыми темами на этих занятиях, по словам председателя совета ассоциации, станет обучение волонтеров и руководителей волонтерских центров проектному методу работы, работе с людьми и другим компетенциям, необходимым для волонтерской организации.
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