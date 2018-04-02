Ещё
Орским школьникам продлили каникулы из-за эпидемии гриппа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орским школьникам продлили каникулы из-за эпидемии гриппа 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Волна заболеваемости, начавшаяся в середине марта, на спад пока не идет. В Орске на три дня продлили каникулы всем школьникам. В Оренбурге третью неделю не работают внешкольные кружки и секции, карантин в дополнительных образовательных учреждениях продлен.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в области на 45% превышает норму, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора. Резкий скачок заболеваемости зафиксировали в 25 территориях.
«Сегодня не работают только муниципальные учреждения дополнительного образования. Это решение принято по рекомендации управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. Все остальные образовательные организации работают по плану», — сообщила начальник управления образования администрации города Нина Гордеева.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Зачистка» продолжается: двум столичным вузам запретили принимать студентов Алтайские власти просят федеральной помощи для возмещения ущерба от паводка Лесосибирскую школу оштрафовали за антисанитарию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться202
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки78
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП42
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому96
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России503
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение