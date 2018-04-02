Орским школьникам продлили каникулы из-за эпидемии гриппа 

Волна заболеваемости, начавшаяся в середине марта, на спад пока не идет. В Орске на три дня продлили каникулы всем школьникам. В Оренбурге третью неделю не работают внешкольные кружки и секции, карантин в дополнительных образовательных учреждениях продлен.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в области на 45% превышает норму, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора. Резкий скачок заболеваемости зафиксировали в 25 территориях.
«Сегодня не работают только муниципальные учреждения дополнительного образования. Это решение принято по рекомендации управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. Все остальные образовательные организации работают по плану», — сообщила начальник управления образования администрации города Нина Гордеева.