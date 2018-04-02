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В Вологде ребенок попал в больницу после падения на него снега с крыши
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В Вологде ребенок попал в больницу после падения на него снега с крыши 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка в Вологде после падения на него снега с крыши неэксплуатируемого здания школы, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.
"По предварительным данным, сегодня около 12 часов ученик 3 класса другой городской школы проходил мимо неэксплуатируемого здания школы №1 города Вологды, где на него обрушился снег. Ребенок доставлен в больницу", — говорится в сообщении.
По этому факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Следователями будет проведен комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин произошедшего, а также проверка соответствия порядка содержания здания образовательного учреждения требованиям безопасности", — отмечают в следственном управлении.
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