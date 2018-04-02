В Вологде ребенок попал в больницу после падения на него снега с крыши

"По предварительным данным, сегодня около 12 часов ученик 3 класса другой городской школы проходил мимо неэксплуатируемого здания школы №1 города Вологды, где на него обрушился снег. Ребенок доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

По этому факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Следователями будет проведен комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин произошедшего, а также проверка соответствия порядка содержания здания образовательного учреждения требованиям безопасности", — отмечают в следственном управлении.