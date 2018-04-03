В Вологде директора школы уволят за рухнувший на мальчика снег

Вологде директора средней школы №1 уволят за рухнувшую с крыши на 10-летнего мальчика снежную глыбу. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра города Антон Мусихин

Третьеклассник учится в другой школе, но шел рядом со злополучным зданием. После того, как на него с козырька свалилась глыба снега, школьник попал в реанимацию. Во вторник, как удалось узнать корреспонденту «РГ», ребенок пришел в сознание. Всю необходимую помощь ему оказывают в областной детской больнице.

В администрации Вологды прокомментировали, что за состоянием кровли здания должна следить директор образовательного учреждения. И еще 23 марта ее официально предупредили о необходимости подать заявку на расчистку крыши от снега. Но она ничего не предприняла.

— В настоящее время готовится пакет документов об увольнении директора школы №1 Ирины Смирновой с занимаемой должности. Основание — невыполнение поручений и обязанностей. К тому же она уже имеет дисциплинарное взыскание, — заявил исполняющий обязанности мэра мэра Вологды Антон Мусихин.