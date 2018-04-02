В школе на Ландышевой откроется класс интенсивного обучения

Первый класс ускоренного обучения откроется 1 сентября в школе № 1985 на Ландышевой улице в районе Куркино

— Не секрет, что многие дети в начальной школе, особенно в первом-втором классах, откровенно скучают, поскольку уже в дошкольном отделении научились хорошо читать и считать, самостоятельно познавать мир… И их родители с удовольствием поддерживают идею эффективной начальной школы, когда ребёнку можно не задерживаться на уже известном материале, а двигаться и развиваться дальше, — рассказали в администрации школы.

Понедельник, среда с 12.00–15.00, вторник с 13.00–15.00, четверг с 12.00–13.00 Дополнительная информация по телефону: 8-926-715-64-21. (ск)