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В школе на Ландышевой откроется класс интенсивного обучения
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В школе на Ландышевой откроется класс интенсивного обучения 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Первый класс ускоренного обучения откроется 1 сентября в школе № 1985 на Ландышевой улице в районе Куркино.
— Не секрет, что многие дети в начальной школе, особенно в первом-втором классах, откровенно скучают, поскольку уже в дошкольном отделении научились хорошо читать и считать, самостоятельно познавать мир… И их родители с удовольствием поддерживают идею эффективной начальной школы, когда ребёнку можно не задерживаться на уже известном материале, а двигаться и развиваться дальше, — рассказали в администрации школы.
Понедельник, среда с 12.00–15.00, вторник с 13.00–15.00, четверг с 12.00–13.00 Дополнительная информация по телефону: 8-926-715-64-21. (ск)
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