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На рекламу услуг по написанию диссертаций появится запрет
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На рекламу услуг по написанию диссертаций появится запрет 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
На рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов о результатах диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации, будет введён законодательный запрет.
Соответствующий законопроект был одобрен членами правительственной Комиссии по законопроектной деятельности, сообщается на сайте кабмина.
Цель предлагаемых законопроектом «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона „О рекламе“ изменений — обеспечение установленных требований к самостоятельному выполнению работ обучающимися.
Предоставление третьими лицами услуг по подготовке и написанию работ в рамках госсистемы научной аттестации, промежуточной или итоговой аттестации обучающихся негативно отражается на результатах обучения и на объективности оценки научной квалификации, что является недопустимым, отмечают в Правительстве.
Законопроект будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний кабмина.
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