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В столице Адыгеи пройдет фестиваль-конкурс «Жемчужины Майкопа»
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В столице Адыгеи пройдет фестиваль-конкурс «Жемчужины Майкопа» 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
4 и 5 апреля 2018 года в 10.00 в большом зале Городского Дома культуры «Гигант» пройдет IХ Открытый городской фестиваль-конкурс детского и юношеского художественного творчества «Жемчужины Майкопа», посвященный памяти Анны Ковалерчик.
«С каждым годом «границы» конкурса расширяются, участие в конкурсе «Жемчужины Майкопа» становится престижным не только для нашего города, но и за его пределами. На участие в конкурсе в этом году подали заявки детские и юношеские творческие коллективы не только из г. Майкопа (учреждения образования и культуры, среди которых детские сады, школы, лицеи, Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева, Майкопский индустриальный техникум, Адыгейский государственный университет, детские школы искусств, дома культуры, творческие коллективы), а также районов Республики Адыгея — Гиагинского, Майкопского (творческие коллективы сельских клубов, детские школы искусств)», — отметили в Управлении культуры муниципального образования «Город Майкоп».
Возраст участников конкурса — от 4 до 22 лет.
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