Правкомиссия одобрила законопроект о запрете рекламы услуг по написанию дипломов и диссертаций

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о запрете рекламы услуг по написанию дипломных работ и диссертаций.

«Законопроектом предлагается ввести запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся», — сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что цель предлагаемых документом изменений — обеспечение установленных требований к самостоятельному выполнению работ обучающимися.

«Предоставление третьими лицами услуг по подготовке и написанию работ в рамках государственной системы научной аттестации, промежуточной или итоговой аттестации обучающихся оказывает негативный эффект на результаты обучения, на объективность оценки научной квалификации», — подчеркивается в сообщении.