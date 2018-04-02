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Правкомиссия одобрила законопроект о запрете рекламы услуг по написанию дипломов и диссертаций
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Правкомиссия одобрила законопроект о запрете рекламы услуг по написанию дипломов и диссертаций 

Rambler News Service 2 часа назад
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о запрете рекламы услуг по написанию дипломных работ и диссертаций.
«Законопроектом предлагается ввести запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся», — сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что цель предлагаемых документом изменений — обеспечение установленных требований к самостоятельному выполнению работ обучающимися.
«Предоставление третьими лицами услуг по подготовке и написанию работ в рамках государственной системы научной аттестации, промежуточной или итоговой аттестации обучающихся оказывает негативный эффект на результаты обучения, на объективность оценки научной квалификации», — подчеркивается в сообщении.
Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона „О рекламе“» внесён Минобрнауки России.
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