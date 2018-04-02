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ВолГУ и ДОСААФ открыли образовательный центр
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ВолГУ и ДОСААФ открыли образовательный центр 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Совместный образовательно-патриотический центр ДОСААФ и ВолГУ открылся в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, одновременно с ним на базе вуза создано местное отделение оборонного общества, в которое пожелали вступить более 100 студентов и преподавателей. Первые десять человек уже получили членские билеты ДОСААФ.
По словам организаторов, одно из главных преимуществ центра — возможность для прошедших подготовку выпускников продолжить обучаться во время прохождения службы в рядах Вооруженных сил РФ в учебно-научных центрах Минобороны.
Отметим, волгоградский проект стал вторым в стране после открытого в прошлом году в Ростове-на-Дону.
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