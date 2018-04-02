ВолГУ и ДОСААФ открыли образовательный центр

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, одновременно с ним на базе вуза создано местное отделение оборонного общества, в которое пожелали вступить более 100 студентов и преподавателей. Первые десять человек уже получили членские билеты ДОСААФ.

По словам организаторов, одно из главных преимуществ центра — возможность для прошедших подготовку выпускников продолжить обучаться во время прохождения службы в рядах Вооруженных сил РФ в учебно-научных центрах Минобороны

Отметим, волгоградский проект стал вторым в стране после открытого в прошлом году в Ростове-на-Дону.