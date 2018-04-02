Пострадавшая в ЧП в пермской школе учительница вышла на работу

В понедельник учительница 4 «б» класса пермской школы № 127 Наталья Шагулина приступила к своим профессиональным обязанностям. Первые уроки после длительного лечения и восстановления педагог провела сразу после окончания весенних каникул.

"Сегодня Наталья Васильевна вышла на работу к своим ученикам", — сказала агентству Цейтлина.

По словам директора образовательного учреждения, во время весенних каникул ребята из 4 «б» всем классом вместе со своими родителями отдохнули на курорте Усть-Качка под Пермью. Там же перед возвращением в школу получила санаторное лечение и Наталья Шагулина. Путевки на отдых детям, учительнице и членам их семей «для реабилитации пострадавших при чрезвычайной ситуации» выделило правительство Пермского края

Ранее пресс-секретарь городской клинической больницы № 4 Перми Марина Киршина рассказала РИА Новости, что на восстановление после травм, полученных во время резни в школе, учительнице понадобилось 4 недели, часть из которых она провела в реанимации.

Драка с поножовщиной в пермской школе произошла в январе. В ней пострадали учительница и ученики младших классов, всего — 15 человек. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». После лечения в больнице фигуранты уголовного дела были переведены в СИЗО . В марте суд продлил арест подозреваемых еще на два месяца.

Очевидцы поножовщины в пермской школе рассказали о произошедшем