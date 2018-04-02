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От образовательного комплекса в IV Московском чемпионате «Абилимпикс-2018» примут участие 77 студентов и школьников
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От образовательного комплекса в IV Московском чемпионате «Абилимпикс-2018» примут участие 77 студентов и школьников 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Весной пройдет IV Московский чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс-2018», который является региональным этапом IV Национального чемпионата профессионального мастерства. Его участниками станут 77 студентов и школьников образовательного комплекса «Юго-Запад».
Как сообщается на сайте образовательного комплекса, проведение конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» позволяет создать систему, обеспечивающую эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к профессиональному образованию, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
В этом году от Образовательного комплекса примут участие в Отборочном этапе IV Московского чемпионата «Абилимпикс — 2018» 77 человек по 46 компетенциям различной направленности, среди которых: инженерный дизайн (CAD) САПР, разработчик виртуальной и дополненной реальности, мультимедийная журналистика, экономика и бухгалтерский учет, клининг, ландшафтный дизайн, поварское дело, адаптивная физкультура, роспись по шелку (технология моды) и многие другие.
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