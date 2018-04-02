На севере столицы отремонтируют школу № 1631

В школе № 1631 имени Героя Советского Союза В. П. Кислякова на севере Москвы пройдет капитальный ремонт. Об этом сообщил руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Строители утеплят цоколь и фасад, отремонтируют площадки и ступени крыльца, установят металлический пандус, поставят лестничное ограждение из нержавеющей стали. Также рабочие заменят наружные и внутренние двери и частично окна, в том числе стеклоблоки в актовом зале. Фасад здания облицуют, а затем покрасят. Проведут и внутреннюю отделку помещений.

Школа № 1631 находится по адресу: Дмитровское шоссе, дом 137а. Здание построено в 1972 году по типовому проекту и состоит из двух частей, соединенных переходом на уровне подвала и первого этажа. В школе дети получают многопрофильное образование и развивают творческий потенциал.