Ещё
На севере столицы отремонтируют школу № 1631
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На севере столицы отремонтируют школу № 1631 

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве 3 часа назад
Фото: Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве
В школе № 1631 имени Героя Советского Союза В. П. Кислякова на севере Москвы пройдет капитальный ремонт. Об этом сообщил руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
Строители утеплят цоколь и фасад, отремонтируют площадки и ступени крыльца, установят металлический пандус, поставят лестничное ограждение из нержавеющей стали. Также рабочие заменят наружные и внутренние двери и частично окна, в том числе стеклоблоки в актовом зале. Фасад здания облицуют, а затем покрасят. Проведут и внутреннюю отделку помещений.
Школа № 1631 находится по адресу: Дмитровское шоссе, дом 137а. Здание построено в 1972 году по типовому проекту и состоит из двух частей, соединенных переходом на уровне подвала и первого этажа. В школе дети получают многопрофильное образование и развивают творческий потенциал.
Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве: последние новости
Москва готова к проведению Крещенских купаний Собянин: В "Лужниках" высадят более 1000 новых деревьев В ЖК «Аннино парк» появится дошкольная образовательная организация
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться204
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки82
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП42
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому97
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России503
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение