Ещё
Второклассники из Бибирева побывали на экскурсии в пожарной части №59
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Второклассники из Бибирева побывали на экскурсии в пожарной части №59 

Управа района Бибирево 28 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученики 2 «Б» класса школы № 1412 в минувшую пятницу, 30 марта, побывали на экскурсии в пожарной части № 59. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребятам показали специализированные машины для тушения пожара и спасения людей, рассказали об оборудовании, которое берут с собой на вызовы. Также был представлен мастер-класс: выдвижение лестницы и вращение кабины с людьми, — рассказали в администрации образовательного учреждения.
В завершение экскурсии второклассники продемонстрировали свои знания, подробно рассказав о том, как надо действовать во время пожара. (вт)
Управа района Бибирево: последние новости
Школьникам из Бибирева напомнили о правилах безопасности на дороге Школьникам из Бибирева рассказали, как реализовать свой стартап Профориентационный урок по прикладной эстетике прошел в «Школе Глория»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России478
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля202
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан31
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение