Второклассники из Бибирева побывали на экскурсии в пожарной части №59

Ученики 2 «Б» класса школы № 1412 в минувшую пятницу, 30 марта, побывали на экскурсии в пожарной части № 59. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребятам показали специализированные машины для тушения пожара и спасения людей, рассказали об оборудовании, которое берут с собой на вызовы. Также был представлен мастер-класс: выдвижение лестницы и вращение кабины с людьми, — рассказали в администрации образовательного учреждения.

В завершение экскурсии второклассники продемонстрировали свои знания, подробно рассказав о том, как надо действовать во время пожара. (вт)