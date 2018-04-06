В школе «Кузьминки» рассказали о вреде курения

В среду, 4 апреля, в школе «Кузьминки» состоялась лекция для обучающихся на тему «Профилактика табакокурения». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Ребята узнали о причинах вредной привычки и последствиях для организма и психики, познакомились с правовыми актами, связанными с курением, получили рекомендации по профилактике зависимости, — отметил один из педагогов школы.

По его словам, профилактика курения у подростков может увеличить продолжительность жизни на несколько лет, предотвратить возникновение болезней сердца и сосудов. (вт)