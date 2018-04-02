В красноярской школе приняли на работу 40 собак

В красноярской школе №152 стартовал проект «Собака на радость детям». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Несколько раз в неделю более 100 учеников приходят на занятия вместе с собаками. «Кинологический класс» открыли в специальном помещении, где для удобства животных расстелен ковёр, установлены клетки, расставлено всё необходимое для дрессировки оборудование — тоннели, барьеры, слаломная дорожка и лавки. Дети занимаются с питомцами фрисби, аджилити и танцами.

Аджилити — это соревнования, где человек выступает в роли сопровождающего и направляет собаку через полосу препятствий. На занятия с четвероногими могут приходить все дети вне зависимости от состояния здоровья.

В «штате» школы почти 40 животных. Среди «хвостатых учителей» сиба-ину, бордер-колли, пудели, шпицы и простые дворняжки. Все собаки прошли особую подготовку и тестирование. Работать с детьми могут животные с определённым набором качеств — неагрессивные, послушные, игривые собаки, которые не боятся резких движений, громких звуков и спокойно реагируют на прикосновения посторонних людей.