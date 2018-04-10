Ученики школы № 1981 посетили интерактивный музей

В конце марта 3 класса «А» и 2 класса «В» посетили интерактивный музей «Живые системы». Об этом сообщается на сайте школы № 1981.

В зоне «Измерь себя» узнали, способны ли мы перекричать обезьяну-ревуна, сколько воды в нашем теле и сколько детей может поместиться в одном кубическом метре. В зоне «Сердечнососудистая система» послушали, как бьётся сердце человека. В зоне «Дыхательная система» измерили объем легких, разобрались, зачем кислород нужен нашим клеткам, и узнали, чем звук дыхания здорового человека отличается от звука дыхания астматика. Поскольку музей необычный, экспонаты можно было трогать.