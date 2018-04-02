СПбГУ не будет сокращать программы для британских студентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 2 апреля. / ТАСС /. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) не будет сокращать программы обучения для своих студентов из Великобритании , сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе вуза.

"Шесть британских студентов в этом семестре находятся на включенном обучении в нашем университете. В данный момент об изменениях в программе их обучения речи не идет", — сказали в СПбГУ.

В настоящее время между университетом и британскими вузами действует шесть соглашений об обмене обучающимися. По программам студенческого взаимодействия в высших учебных заведениях Соединенного Королевства находятся пять студентов СПбГУ. Заявки на поездки в следующем семестре будут рассматриваться не ранее мая, добавили в пресс-службе.

Британские партнеры Университета ИТМО

Среди вузов Петербурга, активно сотрудничающих с университетами Великобритании, — Университет ИТМО. Как рассказала ТАСС начальник управления интернационализации образовательного учреждения Мария Дидковская, в вузе планируют продолжать научно-образовательное сотрудничество с Великобританией.

Научная работа в рамках программы «Горизонт 2020» развивается с университетами Дарема, Шеффилда и Глазго , на протяжении многих лет вуз ведет совместную исследовательскую деятельность с Университетом Бата. «Профессор Университета Бата Дмитрий Скрябин проводит в России исследования в области метаматериалов, занимается научной работой с магистрантами и аспирантами Университета ИТМО и читает в Петербурге лекции. Профессор Шеффилдского университета Морис Сколник совместно с российским ученым Иваном Шелых руководит исследованием гибридных состояний света в низкоразмерных квантовых материалах, которое поддержано мегагрантом Минобрнауки , выигранным Университетом ИТМО в 2016 году», — отметила Дидковская.

По мнению представителя Университета ИТМО, «найти решения глобальных задач современности можно лишь силами междисциплинарных команд исследователей из разных стран — это миссия любого современного университета, и она должна стоять выше любых политических разногласий».

Образование вне политики

Китая, Чехии, Швеции, Японии. Ранее председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева в кулуарах Петербургского международного образовательного форума заявила ТАСС, что несмотря на сложности в межгосударственных отношениях, сфера образования находится вне политики. В мероприятии, проходившем в конце марта в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, принимали участие представители 29 стран, в том числе Австрии , Великобритании, Германии

Также в минувшее воскресенье министр культуры Владимир Мединский сообщил ТАСС, что Россия не планирует сворачивать программы культурного обмена с Соединенным Королевством из— за политических трудностей в двусторонних отношениях.

Российско-британские отношения ухудшились на фоне отравления неизвестными 4 марта в Англии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля , осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно— паралитического вещества. Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла все спекуляции, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.