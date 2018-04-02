Ещё
Воспитанники одной из школ Рязанского приняли участие в Международном конкурсе «Безопасный интернет»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воспитанники одной из школ Рязанского приняли участие в Международном конкурсе «Безопасный интернет» 

Управа Рязанского района 48 минут назад
Фото: Управа Рязанского района
Учащиеся школы №2090 имени Паперника, которая расположена на улице Зеленодольской в Рязанском районе, приняли участие в Международном конкурсе «Безопасный интернет». Об этом сообщил представитель образовательного учреждения.
— Ученики 9 «В» класса получили по итогам прошедшего конкурса дипломы и сертификаты участников, а классный руководитель — благодарственное письмо, — добавил представитель школы.
Напомним, что школа №2090 имени Паперника расположена по адресу улица Зеленодольская, дом 7, корпус 4. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
Школьники из Рязанского встретились с Героем России Школьники из Рязанского приняли участие в «Субботе активиста» Одна из школ Рязанского района присоединилась к городской акции «Добрые крышечки»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России479
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля203
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан33
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение