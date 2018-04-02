Воспитанники одной из школ Рязанского приняли участие в Международном конкурсе «Безопасный интернет»

Учащиеся школы №2090 имени Паперника, которая расположена на улице Зеленодольской в Рязанском районе, приняли участие в Международном конкурсе «Безопасный интернет». Об этом сообщил представитель образовательного учреждения.

— Ученики 9 «В» класса получили по итогам прошедшего конкурса дипломы и сертификаты участников, а классный руководитель — благодарственное письмо, — добавил представитель школы.

Напомним, что школа №2090 имени Паперника расположена по адресу улица Зеленодольская, дом 7, корпус 4. (мю)