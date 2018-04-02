В ВКА имени А. Ф. Можайского прошел День открытых дверей

Будущие абитуриенты смогли в неформальной обстановке пообщаться с курсантами, уже обучающимися в вузе, а их родители — с представителями командования академии и профессорско-преподавательского состава.

Санкт-Петербурге в Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского прошел День открытых дверей.

Первым этапом проведения мероприятия стало знакомство гостей академии с историей крупнейшего политехнического вуза Минобороны России , его факультетами и кафедрами, направлениями подготовки, учебно-материальной базой, условиями проживания и питания курсантов.

Заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор Юрий Кулешов и председатели основных подкомиссий ознакомили будущих абитуриентов с условиями поступления в Военно-космическую академию, прохождения медицинской комиссии, профессионального отбора кандидатов, особенностях сдачи экзамена по физической подготовке, а также критериями предстоящих экзаменационных испытаний.

Представители академии провели для гостей индивидуальные консультации по вопросам набора курсантов в академию в 2018 году, подробно ответили на вопросы будущих абитуриентов и их родителей о специфике обучения на каждом факультете и заинтересовавших специальностях подготовки.

Будущие абитуриенты смогли в неформальной обстановке пообщаться с курсантами, уже обучающимися в вузе, а их родители — с представителями командования академии и профессорско-преподавательского состава.

Как показывает практика, интерес к поступлению в одно из старейших военных учебных заведений Санкт-Петербурга стабильно высокий. Ведь Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, которая является одним из ведущих военных учебных заведений в стране, ведет свою историю от первой Военно-инженерной школы, созданной указом Петра I от 16 января 1712 г.

В настоящее время академия осуществляет подготовку специалистов для воинских частей запуска и управления космическими аппаратами, контроля космического пространства, предупреждения о ракетном нападении, противоракетной обороны, Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации , а также других органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба. Всего в академии проводится подготовка по 56 военным специальностям и специализациям, многие из которых не имеют аналогов в нашей стране.

В 2017 году в Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского зачислены более 1000 курсантов. При сдаче вступительных экзаменов конкурс среди абитуриентов, желающих проходить обучение в академии, составил от 3 до 15 человек на место в зависимости от выбранной специальности.