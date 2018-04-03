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У курсанта, планировавшего взрыв в Петербурге, нашли признаки шизофрении
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У курсанта, планировавшего взрыв в Петербурге, нашли признаки шизофрении 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Эксперты нашли шизофреническое расстройство у курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке поджога казармы и взрыва тележки с мороженым в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского военного окружного суда.
"13 марта заключение они вынесли свое, оно на 37 листов. Комиссия приходит к заключению — острое полиморфное расстройство с шизофренией. Данное болезненное состояние характеризуется внутренними расстройствами, нарушением мышления, смысловая нечеткость, витиеватость размышлений… В настоящее время указанная болезнь не дает Осипову осознавать характер и значение судопроизводства, а также он не обладает самостоятельными способностями к самостоятельному осуществлению защиты своих прав. Осипов нуждается в направлении на стационарное лечение", — сказал судья, отметив, что это «не принудительное лечение», это «просто лечение».
"Необходимо направить Осипова в психиатрический стационар до вывода его из этого состояния", — сказал судья.
После лечения, по словам судьи, суд вернется к рассмотрению уголовного дела.
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