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В школе на Жулебинском бульваре отметили День птиц
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В школе на Жулебинском бульваре отметили День птиц 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В школе № 1793 имени Героя Советского Союза Александра Новикова, расположенной на Жулебинском бульваре, отметили Международный день птиц.
Так, в рамках акции «Птицы в городе», ученики начальной школы почистили кормушки, в которые всю зиму они подсыпали корм, почистили и подремонтировали скворечники, которые ими были сделаны и развешены в прошлом году, а также приняли участие в выставке плакатов и рисунков, посвященных этому экологическому празднику.
Напомним, что Международный день птиц отмечается ежегодно 1 апреля. (вт)
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