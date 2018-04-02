В школе на Жулебинском бульваре отметили День птиц

В школе № 1793 имени Героя Советского Союза Александра Новикова , расположенной на Жулебинском бульваре, отметили Международный день птиц.

Так, в рамках акции «Птицы в городе», ученики начальной школы почистили кормушки, в которые всю зиму они подсыпали корм, почистили и подремонтировали скворечники, которые ими были сделаны и развешены в прошлом году, а также приняли участие в выставке плакатов и рисунков, посвященных этому экологическому празднику.

Напомним, что Международный день птиц отмечается ежегодно 1 апреля. (вт)