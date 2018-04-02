Пострадавшая при инциденте в пермской школе учительница вернулась к работе

Учительница пермской школы №127 Наталия Шагулина, пострадавшая в результате инцидента с применением холодного оружия в образовательном учреждении, вернулась к работе. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Татьяна Цейтлина. «Сегодня Наталья Васильевна вышла на работу к своим ученикам», — цитирует директора РИА Новости

В январе в пермской школе между подростками произошла драка с применением холодного оружия, пострадали 15 человек.

Шагулина в ходе инцидента получила 17 ножевых ранений. В феврале она была выписана из больницы.