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В школе на Ставропольской состоялся военно-патриотический концерт
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В школе на Ставропольской состоялся военно-патриотический концерт 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Военно-патриотические песни автора-исполнителя Владимира Мая прозвучали в школе №2121 имени Куркоткина, которая расположена в районе Люблино. Об этом сообщил представитель образовательного учреждения.
— Свой творческий путь Владимир Май начал еще в 13 лет, когда первый раз вышел на сцену. В свое время он создал пять вокально-инструментальных групп, где исполнял рок-баллады собственного сочинения. Владимир Май выступил перед учащимися кадетского класса, — добавил представитель школы.
Напомним, что школа №2121 находится по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)
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