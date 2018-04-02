В школе на Ставропольской состоялся военно-патриотический концерт

Военно-патриотические песни автора-исполнителя Владимира Мая прозвучали в школе №2121 имени Куркоткина, которая расположена в районе Люблино. Об этом сообщил представитель образовательного учреждения.

— Свой творческий путь Владимир Май начал еще в 13 лет, когда первый раз вышел на сцену. В свое время он создал пять вокально-инструментальных групп, где исполнял рок-баллады собственного сочинения. Владимир Май выступил перед учащимися кадетского класса, — добавил представитель школы.

Напомним, что школа №2121 находится по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)