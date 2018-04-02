Студенты российских вузов помогут выпускникам подготовиться к ЕГЭ

Бывшие школьники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ по различным предметам, поделятся опытом с выпускниками. В России стартовала акция «100 баллов для победы».

В четвертый раз организатором выступает Рособрнадзор . На этот раз акцию посвятили году добровольца. Первые уроки, которые проведут студенты лучших вузов страны, пройдут в Новосибирске 5 апреля. После этого полезные мастер-классы стартуют в регионах России.

По мнению экспертов, опыт, которым поделятся ребята, успешно сдавшие Единый госэкзамен, поможет снять эмоциональное напряжение. Стобалльники расскажут, как эффективно подготовиться к выпускным экзаменам, какие техники помогли запомнить и применить максимум нужной информации.