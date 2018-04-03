Отличники призвали воздержаться от спекуляций на тему отмены ЕГЭ

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Студенты, сдавшие Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, и Российский союз молодёжи (РСМ) призвали представителей власти воздержаться от спекуляций на тему отмены ЕГЭ и позволить выпускникам спокойно сдавать экзамены, следует из обращения, опубликованного на сайте РСМ.

"Все чаще звучат призывы отменить ЕГЭ. Печально осознавать, что люди, призывающие к отмене ЕГЭ, совершенно не интересуются мнением успешно сдавших этот экзамен студентов и руководствуются только личным мнением и, очевидно, комментариями школьников, запуганных экзаменационной системой… РСМ и Клуб 100-балльников просят воздержаться от политических спекуляций на тему ЕГЭ и дать возможность каждому выпускнику спокойно подготовиться и пройти данную процедуру на 100 баллов", — говорится в обращении.

По мнению студентов, утверждение о необходимости школьников прибегать к помощи дорогостоящих репетиторов при сдаче ЕГЭ абсурдно. Они считают, что ученики, которые ответственно учились на протяжении всей школьной жизни, смогут без труда сдать ЕГЭ, так как экзамен базируется исключительно на школьной программе. Если же ребенок не может освоить ее самостоятельно, то ему не под силу будет и сдать предлагаемые альтернативные выпускные экзамены, полагают авторы обращения.

"На сегодняшний день ЕГЭ является тем экзаменом, который практически нереально списать и совершенно невозможно купить. При возврате вступительных экзаменов в вузах, остро встанут проблемы покупки экзаменов, а также объективной оценки знаний абитуриентов", — говорится в сообщении.

Кроме того, студенты отмечают, что даже если учесть вероятность списывания на экзамене, во время первой сессии в вузе у студента не останется шансов продолжить обучение, если он действительно ничего не знает.

"Стоит отметить, что именно ЕГЭ позволяет подать документы сразу в пять вузов на три специальности в каждом. То есть те талантливые выпускники, которые в силу материальных трудностей не могут отправиться сдавать экзамены в лучшие вузы, например, других городов, могут воспользоваться для поступления результатами ЕГЭ, просто отправив их по почте", — говорится в обращении.

Всероссийский образовательный клуб 100-балльников ЕГЭ был создан по инициативе РСМ с целью предоставить талантливым студентам, сдавшим один или несколько выпускных экзаменов на максимальные 100 баллов, возможность для общения.