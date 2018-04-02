В правительстве обсудят новые школьные стандарты по литературе и математике

Новые образовательные стандарты по литературе и математике, вызвавшие споры в профессиональной среде, обсудят на уровне правительства, сообщили RNS в аппарате вице-премьера Ольги Голодец

«Пока стадия обсуждения идет в министерстве, но в правительстве тоже будет обсуждение», — сообщили в правительстве.

Ранее преподаватели «Гильдии словесников» опубликовали открытое письмо, в котором попросили Минобрнауки не утверждать новый образовательный стандарт, так как он «лишает школу вариативности в построении программ, а прочитать и обсудить на уроках все включенные в программу тексты вдумчиво и качественно невозможно», — говорится в открытом письме.