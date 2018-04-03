ЕГЭ по литературе изменят вслед за стандартом

Новый министерский стандарт школьной литературы вводит жесткий перечень изучаемых произведений, поскольку рассчитывать на адекватность учителей нельзя, разъяснили журналистам авторы проекта. При этом обязательный перечень литературных произведений (по одним данным, в него войдут 235 книг, по другим — 180) не является для детей чрезмерным и может быть даже дополнен, заверили они.

Всеобщий учет и контроль, а также работа, не покладая рук — вот, пожалуй, главный слоган новой версии стандарта школьной литературы:

— Чем больше ребенок трудится, а не сидит в соцсетях, давя на кнопки гаджетов, тем лучше, — разъяснила суть дела доктор психологических наук Ирина Соколовская . — Да и ценностная ориентация идет по классической литературе. А учителей надо ставить в рамки, чтобы они отрабатывали и отчитывались о том, что они дают своим подопечным.

— Суть нового стандарта — обозначить материал, на котором воспитываются навыки учащихся, — дополнил профессор Института филологии Московского педагогического госуниверсита Сергей Зинин . — Почему, в самом деле, мы должны рассчитывать на адекватность учителя? Лично я знаю неадекватных и в кавычках творческих педагогов. А «рамку» (нынешняя версия стандартов носит рамочный характер. — «КВ») можно понимать по-разному.

На самом деле, подчеркнул он, должен быть единый и обязательный список произведений для любой школы — эдакая «окончательная бумажка», совсем как в «Собачьем сердце» Булгакова. И в эту «бумажку» должно входить 70% изучаемого материала, оставляя под вариативную часть по выбору учителя лишь 30%.

— Сложилось классическое ядро литературы, которое уже стало монолитом. И трогать его не надо, хотя это ядро и плавающее, — подчеркнул он.

То, что современные дети не понимают классического языка, с точки зрения эксперта, не так уж важно:

— Они вообще плохо читают, и к концу текста, особенно большого, забывают начало. Но не понимают они не только классические, но и современные тексты, — заверил он «КВ». — В классических же произведениях главное — это магия, заложенный в них культурный код. И дать их может только классика. А непонятные слова можно найти и в интернете. Кроме того, мастерство учителя заключается в том, чтобы максимально приблизить произведение к современному ученику. Таким образом, его потихоньку надо тянуть за уши и повышать планку обучения.

Вслед за стандартом литературы, как подтвердил директор Департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки Андрей Петров , изменится и ЕГЭ по этому предмету. Правда, это произойдет не сразу. Пока рекомендован к утверждению лишь стандарт по литературе для младшей школы. Стандарт для 10-11 классов — дело более отдаленного будущего, а стандарт для 5-9 классов дорабатывается уже сейчас. Через пару недель он будет представлен для широкого обсуждения, обещают разработчики.

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