Учебник по-министерски

На парламентских слушаниях в Госдуме , посвященных качеству школьных учебников, депутаты поддержали идею Минобрнауки отменить независимые экспертизы учебных пособий, проводимые Российской академией наук и Российской академией образования. По сути книги для включения в школьный перечень представители Минобрнауки намерены отбирать самостоятельно. Проще говоря, в него войдут книги, написанные по заказу ведомства. Ожидается, что при этом количество учебных пособий сократится в несколько раз, зато их качество на столько же вырастит. Многие педагоги, однако, сомневаются, что инициативы ведомства пойдут на пользу учебникам и ученикам. Главным образом непонятно, как утвержденное единообразие, за которое ратует Минобрнауки соотносится с современной тенденцией персонализации образовательных траекторий, поддержанной президентом Владимиром Путиным . К тому же любые ограничения всегда способствуют росту цен и появлению коррупции.

Тон парламентским слушаниям задала заместителя председателя думского комитета по образованию и науке Любовь Духанина . Она доложила, что в последнее время в адрес Госдумы, Народного фронта и Общественной палаты пачками поступают жалобы учителей и родителей на учебники. Педагоги недовольны, что книги даже для младшеклассников, написаны слишком наукообразно. Кроме встречающихся в них фактических ошибок, например, в вычислительных действиях по математике, материалы иногда просто не соответствуют возрасту детей. Бывает, родители намекают: учебники могут негативно воздействовать на психику ребят.

«Бабушка первоклассницы рассказала, как вместе с внучкой читала рассказ про Зайцев, — возмущается Любовь Духанина. — Звери там обсуждают, как им тяжело живется. Ведь все их хотят их съесть. В итоге все пришли к выводу, что лучше умереть сейчас, чем всю жизнь трястись от страха».

Позже, когда у внучки заболел зуб и надо было срочно ехать к стоматологу, девочка пошутила, что лучше один раз умереть, чем мучатся зубами.

Представитель Российской академии наук Сергей Сидоренко ужасной статистике искренне удивился.

«Почему интересно нам никто не жалуется на ошибки? — выразил вежливое недоумение Сидоренко. — Пример про Зайцев — знаем. Но хочу заметить, что это — не из школьного учебника, а из учебного пособия, которое предметом экспертизы не является».

По словам Сергея Сидоренко РАН с 2005 года участвует в экспертизе школьных учебников. Лет десять назад картина была на самом деле малоприятная — в одной математической книге могло содержаться больше сотни ошибок и неточностей. Эксперты терпеливо работали с авторами, разъясняли-исправляли-ругались. Также во все школы, на родительские интернет-площадки кинули призыв: кто найдет несуразицы `— немедленно звоните в комиссию РАН по ошибкам.

В последние годы критических сигналов — не поступает. Сейчас на рассмотрении экспертов по учебникам всего две жалобы. Один заявитель требует исключить упоминание теории относительности из всех школьных учебников, чтоб «не засорять головы детей». А другой интересуется, почему не существует температуры в 390 градусов Цельсия.

«Что вы нам тут рассказываете как у вас все безоблачно и хорошо, — прокомментировал выступление ученого зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко . — Хотите, назову как минимум одного человека, который так не думает? И это — Ольга Юрьевна Васильева ! (министр образования и науки РФ )».

В Минобрнауке действительно уже давно методично твердят о низком качестве учебников. Чиновники связывают это с количеством. Сейчас в федеральном перечне книг, рекомендованных для использования в школах — 1377 экземпляров. Из них — 82 учебника по русскому языку, 81 — по литературе и столько же по английскому языку.

В настоящее время Минобрнауки разрабатывает положения в соответствии с которыми по каждому предмету будут формироваться базовые, «единые» учебники. Вероятно для того, чтобы обеспечить новинкам беспроблемное вхождение в рекомендованный федеральный перечень, Минобрнауки сейчас лоббирует идею отмены независимой экспертизы школьных книг.

Как пояснил заместитель министра образования и науки Павел Зенькович , школьные учебники проходят четыре типа экспертизы: научная, историко-культурная, педагогическая, общественная. И только после этого включаются в федеральный перечень учебников.

«Но в настоящее время сложилась практика оплаты экспертизы учебника заказчиком, — добавляет господин Зенькович. — Обычно это издательства, иногда могут быть и авторы. По нашему мнению это ставит под сомнение объективность экспертизы. Возможно, нужно вернуться к экспертизе за счет государственных средств».

В Российской академии наук уверены, что исключение независимой экспертизы чревато коррупционными рисками. Вице-президент РАН Юрий Балега направил письмо в адрес министра образования Ольги Васильевой. «В настоящее время сложилась такая ситуация, при которой примерно 90 процентов авторов учебников задействованы в подготовке ФГОС, что создает возможность конфликта интересов, повышает коррупционные риски и снижает эффективность образования», —говорится в документе.

Как подчеркивает Балега, «созданы условия, при которых экспертиза может быть использована для конкурентной борьбы и дискриминации конкурирующих научных школ».

Уже сейчас есть примеры такой недобросовестной конкуренции — из федерального перечня учебников исключены книги по математике Людмилы Петерсон и Наума Виленкина, пособие по системе развивающего развития Леонида Занкова и учебник по русскому языку Светланы Львовой.

Чтобы впредь избежать такого, в РАН предлагают сделать экспертизу полностью прозрачной. На специальном сайте вывешивать экспертизу, фамилии экспертов. А также результаты отбора учебный книг в федеральный перечень.

По мнению ректора МГПУ Игоря Реморенко, хотя официальный перечень учебников содержит больше тысячи книг, однако за последние 20 лет никто не проводил анализа, чем реально пользуется в своей работе учитель.

«По нашим данным до 90 процентов педагогов используют всего два или три учебника из вроде бы богатой линейки, — замечает ректор. — То есть у нас не такая критическая ситуация, когда учитель стоит в поле и мечется, не знает какую из тысячи книг ему выбрать».

Как подчеркивает Реморенко разные учебники — это правильно. Нужно потчевать не единым учебником всех школьников в стране. Разнообразие стимулирует желание учащихся думать. А чтобы не было «когнитивного диссонанса», когда в разных книгах диаметрально противоположная трактовка каких-то явлений, следует создавать образовательные концепции, а вовсе не единый учебник.

— Мы изучали опыт Гонконга в среднем образовании, — рассказывает Игорь Реморенко. — Это небольшое государство, там живут не больше пяти миллионов человек. Когда наша делегация была в местном Минобразовании, мы спросили: «А сколько у вас учебников по истории?». Пять — отвечают они. Я удивился: зачем столько, не может же быть, что в каждом дается своя собственная интерпретация каких-то исторических фактов. Конечно — нет. У них есть сообщество историков, оно утвердило концепцию толкования каких-то дат. Все авторы учебников придерживаются этого. Но каждый учебник содержит свои методики. Их и выбирают педагоги.

Президент Института мобильных образовательных систем Александр Кондаков идею единых базовых учебников и сокращения списка рекомендованных учебных книг резко раскритиковал. По его словам, это предложение отбрасывает нас на полвека назад.

«Но мир-то с тех пор сильно изменился, — недоумевает Кондаков. — Когда я слышу о том, что количество учебников нужно сократить, давайте предложим в аптеках продавать всего три зубные пасты, или оставим всего три лекарства от сердца».

Он солидарен с академиками РАН, которые сомневаются, что возвращение к единому учебнику и отмене независимой экспертизы продиктовано только ностальгическими чувствами по советской школе.

«Когда мы говорим о сокращении перечня учебников, многие отмечают, что отбраковываются не только плохие, но и хорошие книги, — заметил Александр Кондаков. — Я бы все требования о сокращении количества учебников проверил на коррупционную составляющую. Потому что недавнее сокращение федерального перечня уже привело к росту цен на оставшиеся учебники примерно в полтора-два раза. Себестоимость книг при этом осталась прежней».