Сокращение перечня учебников уже увеличило их цены вдвое

Качество школьных учебников вырастет как на дрожжах, если их количество сократить до минимума, а содержание жестко привязать к образовательным стандартам и учебным программам. При этом включать их в федеральный перечень, открывающий учебной литературе дорогу в школу, надо не столько по результатам экспертизы ученых Российской академии наук (РАН) и Российской академии образования (РАО), сколько по решению чиновников Минобрнауки . Такой вывод сделали 30 марта участники слушаний в Госдуме с грозным названием «Законодательная регламентация создания, экспертизы, распространения и использования учебников при реализации основных образовательных программ общего образования».

В соответствии с поручением президента России, школьные учебники в нашей стране проверяют на соответствие последнему слову науки эксперты РАН, а на пригодность для постижения детьми того или иного возраста — эксперты РАО. Довершают процесс еще две экспертизы — общественная и этнокультурная. Казалось бы, учебный материал рассматривается со всех сторон. Однако в Минобрнауки и в Госдуме решили «подправить» этот порядок. Причина — чрезмерное, по словам чиновников и депутатов, разнообразие учебников, официально включенных в Федеральный перечень рекомендованных для преподавания в школе, а также их «низкое» качество.

— В настоящее время в Перечень входят 1377 учебников, включая региональные и предназначенные для ребят с ограниченными возможностями здоровья, — сообщил замминистра образования и науки Павел Зенькович . — А столь значительное количество не может обеспечить должного качества, в результате чего в учебниках встречаются серьезные ошибки и неточности, что вызывает серьезную критику.

Страшилки про «ужасные» учебники рассказывают в министерстве давно. Вот и в ходе этих слушаний выплыл рассказ некой бабушки, как ее внучка-первоклассница изучала в классе историю про зайцев-пессимистов, боявшихся быть съеденными хищниками так сильно, что легче, как им показалось, было пойти и утопиться. А потом, направляясь с бабушкой к зубному врачу, девочка процитировала эту суицидальную сентенцию, хотя и в порядке шутки. А бабушка вознегодовали и потребовала сокращения количества учебников.

Впрочем, на самом деле, расставил точки над «i» руководитель экспертного управления РАН Сергей Сидоренко , приведенный пример хоть и известен экспертам, но взят не из учебника, а из учебного пособия, относящегося к категории учебной литературы, не проходящей, по существующим правилам, экспертизы. Более того. РАН, подчеркнул ученый, неустанно просит граждан направлять в академию все ляпы, найденные в учебниках. И если поначалу таких обращений, притом вполне себе дельных, было действительно немало, но сейчас ситуация изменилась радикально. Так, на данный момент академики возятся всего с двумя подобными жалобами.

Одна из них содержит требование запретить теорию относительности, исключив упоминание о ней изо всех школьных учебников, а в другой содержится требование обозначить температуру некоего объекта в минус 390 градусов Цельсия (что решительно невозможно, ибо такой температуры попросту не существует). Таким образом, если назвать вещи своими именами, конкретных жалоб на качество учебников, не связанных с весенним обострением известных хронических заболеваний, в РАН сейчас нет.

— Нет есть! — не согласился с представителем академиков первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко . — И имя этого человека — Ольга Юрьевна Васильева ! (глава Минобрнауки. — «КВ»). А вы, даже если уверены, что все у вас так безоблачно, все равно давайте свои предложения по изменению порядка экспертизы учебников!

Министр образования и науки и правда то и дело ругает качество школьных учебников. И каждый раз это — лишь прелюдия к ее главному тезису: необходимости резкого, в разы сокращения количества учебников, допущенных в школу. Причем, если раньше говорилось о сохранении хотя бы двух-трех учебников на каждый предмет параллели — один общеобразовательный, а другой для одаренных детей — то впоследствии возник новый план.

В конце прошлого года думско-министерская рабочая группа по учебной литературе родила идею оставить в школе лишь две разновидности учебников: базовый и для детей-инвалидов. А ежели кто захочет более углубленных знаний, пущай дескать занимаются по дополнительной литературе, решили новаторы. И над этим чудовищным планом они активно работают.

О том, что это будут за учебники, и как они впишутся в реалии XXI века, страшно даже подумать. Однако помимо законодательного закрепления понятия «базовый учебник», чиновники и депутаты настаивают и на его жесткой привязке к федеральным государственным образовательным стандартам, а также к примерным и учебным образовательным программам. Короче, принцип «шаг влево, шаг вправо — расстрел» во всей красе: единое образовательное пространство, где все учатся одинаково.

О том, как увязать предлагаемое новшество с официально провозглашенным курсом отечественного образования на развитие индивидуальных траекторий обучения наших школьников, никто и не вспомнил. Равно как и о том, как при таком раскладе быть с любимым путинским детищем, лагерем для одаренных детей «Сириус». А и в самом деле, по каким таким учебникам и программам в условиях тотального единства прикажете учить детей там? По пресловутым «базовым»? Так стоит ли для этого ехать в этот самый «Сириус», если и в родимой школе будет все то же самое?

Впрочем, предлагаемый проект реформы экспертизы учебников принесет не одно лишь максимальное сужение кругозора учащихся и их способностей к самостоятельному мышлению, а кое-что еще. В министерстве, сообщил Зенькович, категорически не удовлетворены нынешней «практикой оплаты работы экспертов учебников заказчиком, что ставит под вопрос качество этой их работы. Возможно, нужно вернуться к системе государственной оплаты экспертов», — предложил он. А вот рулить в этом вопросе и принимать окончательные решения, как явствует из Рекомендаций слушаний, будет Минобрнауки. Ну просто именины сердца!

= Смотришь эти Рекомендации, и кажется, будто на дворе не 2018 год, а 1968-й, — отметил президент Института мобильных образовательных систем Александр Кондаков . — Просто какое-то постановление ЦК КПСС в чистом виде! Ну давайте вспомним, в каком мире мы живем! Если мы говорим, что количество учебников надо сократить до двух-трех, а еще лучше до одного, так давайте и в аптеках иметь лишь по 2-3, а то и по одному лекарству, к примеру, от сердца. Действительно, зачем нам больше? Я уж не говорю о коррупционной составляющей, когда мы говорим о сокращении количества учебников! Сокращение Федерального перечня уже привело к росту цен на учебники в 1,5-2 раза!

Утешает лишь одно: какое бы решение по экспертизе и номенклатуре учебников ни приняли чиновники с депутатами, сути дела в современном информационном мире это не изменит, успокоил «КВ» ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко

= Когда информационное пространство предельно открыто, а учителя всегда могут брать из открытых источников любые материалы, нужные им для уроков, все разговоры о необходимости «почистить» перечень официально допущенных учебников будут, что называется, мимо кассы. Можно сколько угодно их «вычищать», но это ничего не даст. Что же касается введение базового учебника, то дело это, как показала наша собственная практика, нелегкое. Впервые такая идея появилась в нашей стране в 1933 году, но справиться с ней не могли более 10 лет. А оба наркома народного образования, которые ее продвигали — Бубнов и Теркин — были расстреляны до того, как что-то успели сделать.

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