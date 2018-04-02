Детей и подростков приглашают на «Киберфест — 2018» в Пятигорске

Фестиваль «Киберфест — 2018» пройдёт в Пятигорске в ближайшую пятницу и соберёт более сотни участников, сообщает STAV.AIF.RU пресс-служба пятигорской администрации.

VI региональный открытый фестиваль робототехники и биокибернетики «Киберфест» проходит в СКФО ежегодно. В нём принимают участие талантливые школьники и студенты-первокурсники технических колледжей и ВУЗов. Они смогут посетить конференцию «РоботоБУМ», принять участие в соревновании роботов, сразиться на кибернетическом пятиборье, запустить ракету, полюбоваться выставками и стендами, посвящёнными робототехнике.

Многочисленные соревнования, мастер-классы и выставки пройдут 6 апреля в 10:30 на базе МБОУ СОШ №12 Пятигорска (ул. Кучуры, д. 24).