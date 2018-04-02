Ещё
Детей и подростков приглашают на «Киберфест — 2018» в Пятигорске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детей и подростков приглашают на «Киберфест — 2018» в Пятигорске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Фестиваль «Киберфест — 2018» пройдёт в Пятигорске в ближайшую пятницу и соберёт более сотни участников, сообщает STAV.AIF.RU пресс-служба пятигорской администрации.
VI региональный открытый фестиваль робототехники и биокибернетики «Киберфест» проходит в СКФО ежегодно. В нём принимают участие талантливые школьники и студенты-первокурсники технических колледжей и ВУЗов. Они смогут посетить конференцию «РоботоБУМ», принять участие в соревновании роботов, сразиться на кибернетическом пятиборье, запустить ракету, полюбоваться выставками и стендами, посвящёнными робототехнике.
Многочисленные соревнования, мастер-классы и выставки пройдут 6 апреля в 10:30 на базе МБОУ СОШ №12 Пятигорска (ул. Кучуры, д. 24).
Мероприятие организуют высшие учебные заведения округа, управление образования при администрации Пятигорска, краевой центр развития детского творчества, а также Федеральный центр технического творчества учащихся ВПО МГТУ «Станкин» при активном участии Ассоциированной школы ЮНЕСКО — МБУ СОШ № 12 — федеральной сетевой площадки «РоботоЛаб» и научно-методической поддержке ИПЛИТ РАН и «Линтех».
АиФ Ставрополье: последние новости
Из горящего многоэтажного дома в Грозном эвакуировали 145 человек Гидрометцентр: в желтых осадках на Ставрополье песок из Турции и Африки СМИ сообщили, что волну эвакуации по всей России устроил житель Ставрополья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России479
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля203
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан33
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение