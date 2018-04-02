Будущие первоклассники пришли в школу в первый раз

День открытых дверей состоялся в Измайловской школе №1508.

В двух корпусах (Давыдковский и Менделеевский) школы №1508 для будущих первоклассников и их родителей прошли дни открытых дверей. Жители Измайлова совершили экскурсию по школе, во время которой родители получили возможность ознакомиться с оснащением кабинетов начальной школы, результатами проектной и экскурсионной деятельности учащихся, представленными на стендовых экспозициях, посетить выставку творческих работ учащихся младших классов.

Встреча, по мнению измайловцев, проходила в атмосфере радушия и взаимопонимания.

Кроме того мамы и папы будущих первоклассников ознакомились с правилами приема детей в первый класс, познакомились с учителями, работающими в начальной школе, системой обучения и особенностями организации урочной и внеурочной деятельности. Психологи объяснили родителям правильное понимание «готовности к обучению в школе», дали рекомендации об организации жизнедеятельности первоклассников в адаптационный период, а специалисты-логопеды — о важности своевременной коррекции недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Учителя будущих первоклассников в течение всего дня отвечали на актуальные вопросы родителей.