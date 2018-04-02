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Ученики школы № 171 стали участниками научно-практической конференции
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Ученики школы № 171 стали участниками научно-практической конференции 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
24-25 марта 2018 года ученик 2 «З» класса, учащиеся 10 «Д» класса и 11 «Д» класса ОШ №3 стали участниками XXVII Московской городской открытой научно-практической конференции «Поиск-НИТ» по новым информационным и компьютерным технологиям.
Восемь авторских работ учеников школы были представлены в номинациях: «Компьютерные презентации», «Творческий образовательный проект» и «Компьютерные развивающие среды».
Самым юным представителем школы стал ученик 2 «З» класса Ли Дэвид с работой «Речная система с переводом на корейский язык». Для учащихся 10 «Д» и 11 «Д» классов участие в этой научно-практической конференции (конкурсе) — стало серьезным стимулом к творческой работе, совершенствованию навыков публичного выступления, защиты своей конкурсной работы перед аудиторией. Все члены конкурсной комиссии отметили, что ученики школы № 171 глубоко исследовали и интересно презентовали актуальные темы. Результаты скоро станут известны. Ребята школы 3 171 ждут их объявления с нетерпением.
Справка: конференция «Поиск-НИТ» проводилась в учебном заведении на «Воробьёвых горах» в рамках Городской конкурсной программы «Новые вершины», включённой в городской план мероприятий системы Департамента образования города Москвы, в два этапа. В рамках конференции традиционно проводится конкурс работ учащихся — этап Московского городского конкурса научно-исследовательских и проектных работ. На конференции компетентным жюри рассматривались​​ работы, выполненные с обязательным использованием информационных технологий и имеющих оригинальное решение и воплощение в разных областях науки и культуры.
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