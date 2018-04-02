Руководители детских фольклорных коллективов собрались на Ферганской улице 

В четверг, 22 марта, в детской школе искусств имени Балакирева района Выхино-Жулебино в рамках Всероссийской творческой мастерской «Фольклор и дети» при поддержке Министерства культуры РФ преподаватели отдела «Музыкальный фольклор» Свиридюк А. Н., Жукова Н. В., Кузина М. А., Контеев А. П. провели творческую встречу с руководителями детских фольклорных коллективов.
В ней приняли участие представители разных регионов РФ, в том числе педагоги из Донецкой народной республики.
Напомним, что школа искусств расположена по адресу: Ферганская улица, дом 23. (вт)