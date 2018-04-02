В ГУУ на Рязанском проспекте прошел день открытых дверей

В воскресенье, 1 апреля, Государственный университет управления торжественно открыл свои двери для абитуриентов и их родителей. Будущие студенты задали вопросы первым лицам университета, сотрудникам приемной комиссии, Управления международной деятельности и центра учебно-воспитательных программ.

Абитуриенты смогли пообщаться с активистами студенческого совета, а также ознакомиться с многосторонней международной деятельностью ГУУ, осуществляемой в рамках сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, активным развитием академической мобильности и реализацией совместных образовательных программ и проектов. (вт)