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В Ненецком АО началось дистанционное обучение школьников
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В Ненецком АО началось дистанционное обучение школьников 

ТАСС 1 час назад
Дистанционное обучение школьников в рамках проекта "Цифровое кольцо НАО" началось в Ненецком автономном округе, первый онлайн-урок истории в понедельник прошел для учеников села Ома, сообщает пресс-служба региональной администрации.
"Одиннадцатиклассники из отдаленного поселка Ома сегодня приступили к изучению истории дистанционно. Учитель истории Любовь Торопова средней школы № 1 город Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов через видеоконференцсвязь провела сегодня первый онлайн-урок для учеников выпускного класса отдаленного села", — говорится в сообщении.
Дистанционные уроки будут проходить по понедельникам, вторникам и средам. Всего в пилотном проекте по запуску дистанционного преподавания школьной программы в НАО примут участие 20 учеников 9 и 11 классов школы Омы. Если нововведение окажется удачным, проект будут внедрять и для других школ региона. Предполагается, что он охватит около тысячи школьников НАО.
Проект заключается в создании единой информационно-образовательной среды, где сельские школы при помощи видеоконференцсвязи смогут общаться как с Нарьян-Маром, так и друг с другом. Школьники в режиме реального времени могут быть участниками учебного процесса, слушать учителя, выполнять задания и проходить промежуточную аттестацию. В крупных муниципалитетах установят оборудование, обеспечивающее видеоконференцсвязь, всего планируется около 20 таких точек, общая стоимость проекта — более 10 млн рублей.
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